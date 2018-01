Depay staat met fraaie actie aan basis van bekerzege Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft zich zaterdagavond op spectaculaire wijze geplaatst voor de volgende ronde van de Coupe de France. Het elftal van Bruno Génésio keek op bezoek bij AS Nancy tot de 86e minuut tegen een achterstand aan, maar slaagde er in de resterende speeltijd toch nog in de wedstrijd naar zich toe te trekken: 2-3

Memphis Depay was met een assist bijzonder belangrijk voor Lyon, waar ook Kenny Tete basisspeler was. De Oranje-international ging halverwege de eerste helft over de linkerflank aan de wandel met het leder, waarna hij drie tegenstanders zijn hielen liet zien en Nabil Fekir wist te bereiken in het strafschopgebied van de thuisploeg. De Fransman kapte één tegenstander uit en schoot vervolgens via doelman Syarhey Chernik raak.

Nancy tapte na de onderbreking uit een ander vaatje. Antony Robic bracht twintig minuten voor tijd vanaf de strafschopstip de gelijkmaker op het scorebord, waarna Arnaud Nordin niet veel later ook voor de 2-1 tekende namens de huidige nummer zestien van de Ligue 2. Lyon rechtte in de absolute slotfase echter de rug en wist dankzij doelpunten van Marcelo en Maxwel Cornet toch nog te zegevieren. Laatstgenoemde schoot in de laatste seconde van de officiële speeltijd een vrije trap binnen.