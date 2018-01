Sevilla slikt vijf goals en verliest na dik vijf jaar weer stadsderby in LaLiga

Real Betis heeft zaterdagavond op spectaculaire wijze weten af te rekenen met stadsgenoot Sevilla. Het elftal Quique Setién moest in het hol van de leeuw toezien hoe de aartsrivaal tot tweemaal toe terug kwam van een achterstand, maar stelde de zege in een spectaculaire derby uiteindelijk veilig in de tweede helft: 3-5. Het betekende voor Betis zijn eerste competitiezege op Sevilla sinds 2 mei 2012.

Het doelpuntenfestijn in Sánchez Pizjuán werd al gauw ingezet door het bezoek, dat geen van de laatste zeven stadsderby met Sevilla in zijn voordeel wist te beslissen en in die reeks liefst zevenmaal verloor. Fabián Ruiz ging na zeventien seconden voetballen een combinatie aan met Joaquín, waarna hij tussen de linies werd bereikt door de veteraan en doelman Sergio Rico voorts van afstand het nakijken gaf met een bekeken schot in de verre hoek: 0-1.

Sevilla stelde echter nog binnen het kwartier orde op zaken via Wissam Ben Yedder. De Fransman kon van dichtbij scoren na een uitdraaiende vrije trap vanaf de linkerflank van Sergio Escudero. Zouhair Feddal bezorgde Betis met een kiezelharde kopstoot uit een vrije trap van Joaquín vervolgens een nieuwe voorsprong, maar doordat Simon Kjaer op slag van rust Andrés Guardado afroefde in de doelmond, moest los Verdiblancos opnieuw toezien hoe de aartsrivaal langszij kwam.

De ploeg van Setién bleef echter ook na de onderbreking de aanval zoeken. Riza Durmisi kon na dik een uur de 2-3 binnenlopen na een intelligent passje van Ryad Boudebouz, waarna Christian Tello met een flitsende actie aan de basis stond van het vierde doelpunt van Betis, van dichtgemaakt gemaakt door Sergio Léon. Tussen de goals van Durmisi en Sergio Léon zat slechts twee minuten, maar amper twee minuten later deed Clément Lenglet alweer wat terug namens Sevilla. Hij kon met het hoofd scoren na een voorzet Nolito. Betis hield daarna echter stand en sloeg in de blessuretijd via Tello voor een vijfde maal toe.