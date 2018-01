Stoke City grijpt na blamage in beker in en ontslaat manager

Mark Hughes is niet langer de manager van Stoke City. The Potters maken bekend dat zij de 54-jarige Welshman na de nederlaag in de vierde ronde van de FA Cup tegen Coventry City (2-1) hebben ontslagen.

Hughes had nog een contract tot medio 2019, maar het zag er al langer naar uit dat hij die verbintenis niet uit zou dienen. Hughes stond immers al enige tijd onder druk, want in de Premier League staat Stoke na 22 speelronden met twintig punten op de twee na laatste plaats. Enkel West Bromwich Albion en Swansea City doen het slechter.

“Wij willen Mark bedanken voor alles wat hij de afgelopen vierenhalf jaar hier heeft gepresteerd. Hij leidde de club drie keer naar de negende plaats in de Premier League en we wensen hem veel succes in de toekomst” zo leest de verklaring van Stoke. Wie Hughes gaat opvolgen, is nog niet bekend.