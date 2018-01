Belgisch international verlaat Everton en keert terug op oude nest

Kevin Mirallas is terug bij Olympiacos. De club uit Athene maakt zaterdagavond bekend dat de dertigjarige aanvaller een contract heeft getekend, maar doet geen mededelingen over de duur van de verbintenis. De Belg lag bij Everton nog vast tot de zomer van 2020.

Volgens Gazzetta vliegt Mirallas uiterlijk woensdag naar Griekenland om de laatste details met betrekking tot de transfer af te ronden. De 59-voudig international van de Rode Duivels speelde al twee seizoenen voor Olympiacos en in die periode kwam hij tot 34 doelpunten en 13 assists in 71 officiële wedstrijden.

Mirallas verlengde in mei nog zijn contract bij Everton, maar komt niet meer in de plannen van de club uit Liverpool voor. Hij speelde dit seizoen pas 136 minuten in de Premier League. In totaal staat de teller van Mirallas bij Everton op 38 treffers en 34 assists in 186 duels. Eerder speelde hij voor Saint-Étienne, Lille, Standard Luik en Patro Lensois.