‘Barcelona pakt door en wil Colombiaanse verdediger snel presenteren'

Barcelona maakte zaterdagavond de komst van Philippe Coutinho wereldkundig, maar de Spaanse grootmacht zou nog lang niet klaar zijn op de winterse transfermarkt. Volgens diverse Spaanse media zal ook Yerry Mina spoedig een contract tekenen in Camp Nou. De 23-jarige Colombiaanse verdediger moet voor twaalf miljoen euro overkomen van Palmeiras.

Mina staat al langer op de radar bij Barcelona. De koploper van LaLiga leek in eerste instantie voornemens hem pas na het WK van aankomende zomer in te lijven, nadat het in een eerder stadium al met Palmeiras een optie tot koop had afgesproken die het mogelijk maakte de stopper dan voor voor negen miljoen vast te leggen.

RAC 1 meldt zaterdagavond echter dat Barça vaart wil maken en Mina vermoedelijk volgende week woensdag reeds zal presenteren. Mina moet bij Barcelona de opvolger van Javier Mascherano worden. Laatstgenoemde staat na zesenhalf jaar voor een vertrek uit de Spaanse kustplaats.