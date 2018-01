Klopp dankbaar: ‘Hij is ervan overtuigd dat hij thuishoort bij Barcelona’

Zaterdagavond kwam er eindelijk een einde aan de transfersoap rondom Philippe Coutinho. De Braziliaanse middenvelder maakt per direct de overstap van Liverpool naar Barcelona, dat naar verluidt maximaal 160 miljoen euro neertelt voor zijn komst. Bij de Engelse grootmacht heeft men bij monde van manager Jürgen Klopp gelaten doch dankbaar gereageerd op het vertrek van de sterspeler.

De Duitse oefenmeester laat in een statement op de officiële website van Liverpool weten dat Coutinho simpelweg niet langer houdbaar was. "Het is geen geheim dat hij vanaf het eerste moment dat Barcelona belangstelling toonde, in juli, zijn zinnen had gezet op deze transfer. Philippe heeft mij, de eigenaren van de club en zelfs zijn teamgenoten laten weten dat hij deze stap per se wilde maken", aldus Klopp.

"Ondanks dat zijn we er afgelopen zomer in geslaagd hem behouden voor de club, in de hoop dat we hem konden overtuigen van een langer verblijf", vervolgt hij. "Ik kan de supporters van Liverpool vertellen dat we er alles aan gedaan hebben hem ervan te overtuigen dat een verblijf bij Liverpool minstens zo aantrekkelijk is als een transfer naar Spanje. Hij is er echter van overtuigd dat hij thuishoort bij Barcelona. Het is zijn droom en we kunnen hem niet op andere gedachten brengen."

Klopp benadrukt dat men bij Liverpool dankbaar is voor hetgeen Coutinho heeft betekend voor de club. Sinds zijn komst in de winter van 2013 van Internazionale was hij in 201 officiële wedstrijden goed voor 54 doelpunten en 46 assists. "Hij is altijd hard blijven werken voor de club en bleef goed spelen, ondanks het feit dat het hem in de zomer niet lukte ons te overtuigen hem te laten gaan. Die mate van professionaliteit zegt veel over hem."