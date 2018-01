Winnaar Aziatische CL haalt Martinus binnen: ‘Dit is het Ajax van Japan’

Na anderhalf jaar bij Yokohama F. Marinos heeft Quenten Martinus een binnenlandse transfer te pakken. De vleugelaanvaller maakt de overstap naar Urawa Red Diamonds, dat afgelopen seizoen de Aziatische Champions League wist te winnen. “Ik denk dat het een mooie club is, een mooie volgende stap voor mij”, vertelt de zesvoudig international van Curaçao tegenover Voetbalzone.

Door Chris Meijer

De interesse van Urawa Red Diamonds speelde al even en het vertrek van Martinus bij Yokohama F. Marinos hing al een tijdje in de lucht. De officiële bevestiging werd echter uitgesteld tot na de bekerfinale, die Yokohama op 1 januari na verlenging met 2-1 verloor van Cerezo Osaka. “In Japan zijn ze daar heel strikt in, ze kijken enorm uit wanneer ze iets naar buiten brengen. Ik zat een beetje met dubbele gevoelens: ik wist niet wat de club wilde, want ik ging weg. Misschien dat ze alvast naar volgend jaar wilden kijken en een ander wilden laten spelen”, zegt Martinus over de aanloop naar de bekerfinale. De Japanse J-League eindigde al begin december.

“Dus ik ben naar het bestuur toegestapt en heb gevraagd: wat willen jullie? Ik ben hier, dus ik wil spelen. Het is een finale en dat is gewoon mooi. Ik ben een voetballer en wil wedstrijden spelen. Ik zei: ik ben er klaar voor, dus zeg het maar. Uiteindelijk wilden zij ook dat ik zou spelen, dus dat was ook lekker voor mij. Dan kon ik me daar lekker op focussen”, stelt de vleugelaanvaller, die uiteindelijk geen afscheid in stijl kreeg. “Jammer genoeg niet, maar we hebben een goed seizoen gedraaid. We hebben op alle fronten tot aan het einde meegestreden."

Afgelopen week werd de transfer van Martinus naar Urawa Red Diamonds wereldkundig gemaakt. De winnaar van de Aziatische Champions League maakt een onbekend bedrag over naar Yokohama en Martinus tekent in Saitama een driejarig contract. “De volgende logische stap in Japan, als ik ergens heen moest gaan, was Urawa. Hun speelstijl trekt me heel erg aan, maar ik hoefde niet per se weg bij Marinos. Dat is ook een hele mooie club. Vorig seizoen hebben we tegen Urawa gespeeld en ik heb daar denk een goede indruk achtergelaten. Ik denk dat ik sowieso een goed seizoen gedraaid heb en dat ze daarom naar mij toe zijn gekomen.”

Het contract van Martinus bij Yokohama F. Marinos, waar Martinus afgelopen seizoen voor vijf doelpunten en zeven assists zorgde, liep nog één jaar door. “Toen Urawa kwam, ben ik poolshoogte gaan nemen bij de clubleiding. Ik wilde peilen wat Marinos wilde: willen ze me houden of me verkopen? Ik dacht: als ze me willen verkopen, ga ik ook maar gewoon weg”, verklaart Martinus. “Dus het was eigenlijk niet mijn keuze om weg te gaan. Maar als ze me willen verkopen, dan moeten ze dat doen. En dan is Urawa een hele goede stap, zij hadden wel veel interesse in mij.”

“Het feit dat ze de AFC Champions League hadden gewonnen, was voor mij wel een extra reden om voor Urawa te kiezen. Het is zeker een stap vooruit, ook om mezelf te ontwikkelen en beter te worden als voetballer”, vervolgt de aanvaller. Urawa Red Diamonds is een van de grootste clubs van Azië en trekt in Japan gemiddeld de meeste toeschouwers. De ambities van de club zijn duidelijk. “Ze willen kampioen worden, je kan ze een beetje zien als het Ajax van Japan. Ze hebben de AFC Champions League gewonnen, dus dan moet je ook wel kampioen worden. Dat zijn hun ambities en dat zie je terug in de manier van spelen. Ze willen winnen, doelpunten maken en niet één, maar meerdere goals.”

De offensieve speelstijl van Urawa Red Diamonds sprak Martinus aan en samen met zaakwaarnemer Linton Posthumus begon hij aan de onderhandelingen. “Ik denk niet dat heel veel mensen van Urawa afweten, maar ze spelen wel heel goed voetbal. Ze willen de bal laten gaan en hebben veel kwaliteit in het team. Het is de bedoeling om druk te zetten en van daaruit in balbezit te spelen. Niet inzakken, maar de bal willen hebben. Ze willen het spel maken en dat is mijn type spel”, stelt de aanvaller, die ook de mogelijkheid had om terug te keren naar Europa. Martinus hoefde echter niet lang na te denken over de stap naar Urawa, dat al eerder interesse had getoond.

“Ik denk dat het heel moeilijk is om hier in Japan te komen als voetballer”, concludeert Martinus, die door Yokohama F. Marinos overgenomen werd van het Roemeense FC Botosani. “Vorig jaar was er ook al interesse, alleen in Japan willen ze je eerst laten aanpassen. En als je aangepast bent, laten ze je spelen. Dus als je al één of twee jaar in Japan speelt, is het makkelijker. Als ze uit het buitenland spelers halen, zijn het vaak grote namen. Vorig jaar vonden ze dat ik nog niet helemaal aangepast was, maar nu betalen ze er echt voor. Daar spreekt vertrouwen uit en dat had ik nodig.”