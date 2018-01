De Roon is ondanks rode kaart gevierde man in Stadio Olimpico

Atalanta heeft opnieuw voor een daverende verrassing gezorgd. Nadat de club uit Bergamo zich midweeks al ten koste van Napoli wist te plaatsen voor de halve finales van de Coppa Italia, was het zaterdagavond in de Serie A te sterk voor AS Roma: 1-2. Marten de Roon vervulde met een doelpunt en een rode kaart een absolute hoofdrol in Stadio Olimpico.

De ex-speler van sc Heerenveen stond op het middenveld tegenover Kevin Strootman en beleefde persoonlijk een eerste helft van uitersten. De Roon was al vroeg in de wedstrijd goud waard voor Atalanta, door in de middencirkel een persoonlijk duel te winnen van Strootman en Josip Ilicic de diepte in te sturen. Laatstgenoemde zette Andreas Cornelius vervolgens aan het werk, waarna de Deense spits met een bekeken schot in de verre hoek de score opende.

Atalanta, waar naast De Roon ook Hans Hateboer kon rekenen op een basisplaats, was furieus aan de wedstrijd begonnen en sloeg in de negentiende minuut voor een tweede maal toe. Ditmaal belandde De Roon zelf op het scorebord door van een meter of vijftien via het been van Kostas Manolas raak te schieten: 0-2. De middenvelder kende zo een droomstart, maar groeide in de slotminuut van de eerste helft uit tot schlemiel. De Roon moest een overtreding op Aleksandar Kolarov bekopen met zijn tweede gele kaart, waarna hij vroegtijdig kon gaan douchen.

Met een man meer op het veld produceerde Roma al snel na rust de aansluitingstreffer. Edzin Dzeko werd achter de verdediging van de bezoekers weggestoken door Stephan El Shaarawy, waarna hij oog in oog met Etrit Berisha geen fout maakte. De thuisploeg trad overigens aan zonder Radja Nainggolan, die vanwege disciplinaire redenen ontbrak in de selectie van Eusebio Di Francesco. Zonder de Belg kreeg Roma in het laatste half uur via onder anderen El Shaarawy kansen op de gelijkmaker. Atalanta hield echter stand en boekte zo alweer de vijfde zege in zijn laatste zes uitwedstrijden in alle competities. Roma is inmiddels afgezakt naar een vijfde plaats in de Serie A; de achterstand op koploper Napoli bedraagt twaalf punten. Atalanta staat zevende.