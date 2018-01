De Boer treurt om ontslag ‘fantastisch persoon’: ‘De trainerswereld is hard’

De rust lijkt langzaam maar zeker teruggekeerd bij Ajax. De Amsterdammers verrasten vorige maand door afscheid te nemen van Marcel Keizer, Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp, maar inmiddels is de voorbereiding op tweede seizoenshelft in gang gezet door Erik ten Hag, die Keizer opvolgde als trainer van Ajax. Frank de Boer heeft de onrust bij zijn oude club met lede ogen aangezien.

De ex-trainer van Ajax zegt dat het ontslag van Keizer, daags na de uitschakeling door FC Twente in de KNVB Beker, hem pijn heeft gedaan. "Het was onverwacht. Ik denk voor heel veel mensen. Je had verwacht dat het dan eerder was gebeurd, niet op zo'n moment. Dan denk je: laat het tot de winterstop en ga dan evalueren", zegt de momenteel clubloze oefenmeester tegen Voetbal Inside. "Het doet me altijd pijn, ook omdat ik Marcel Keizer een fantastische trainer vind en een fantastisch persoon. Het is heel erg sneu voor hem."

"We weten allemaal dat de druk bij Ajax heel hoog is. Hij heeft niet de tijd gehad om zijn visie uit te werken. De trainerswereld is hard, dat heb ik zelf ondervonden", vervolgt De Boer, refererend naar zijn eigen ontslag eerder dit seizoen bij Crystal Palace. Ook de breuk die Ajax forceerde met Bergkamp verbaasde De Boer. "Omdat hij net had bijgetekend. Dat verbaast me zeker. Het ontslag van Hennie Spijkerman niet. Hij is op leeftijd en een nieuwe trainer neemt altijd een eigen staf mee."