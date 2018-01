Frank de Boer wist niets: ‘Maar als de KNVB het wist, dan wist Nouri het ook’

Frank de Boer was niet op de hoogte van de hartafwijking van Abdelhak Nouri. Dat vertelt de voormalige trainer van Ajax zaterdag aan AT5. "Van Nouri wist ik het niet, maar over een hoop andere spelers kreeg ik wel informatie", zegt De Boer. De momenteel clubloze oefenmeester zegt dat hij zulke informatie normaal gesproken altijd zou meekrijgen, mits die bekend is. "En als de KNVB het wist, dan wist Nouri het normaal gesproken ook."

Het is onduidelijk wie precies wist dat er in 2014 al een hartafwijking was geconstateerd bij Nouri. De KNVB meldde zaterdag dat de middenvelder zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte was gesteld. In 2014 en 2016 werd Nouri geïnformeerd over het feit dat er tot tweemaal toe een hartafwijking aan het licht kwam, verzekerde de bond.

Bij beide gesprekken met Nouri was een medisch specialist aanwezig en de KNVB heeft verder alle protocollen gevolgd. Dat betekent dat de ouders van de middenvelder niet op de hoogte gebracht werden, aldus de KNVB. Nouri was destijds immers al ouder dan zestien jaar. De bond maakte ook duidelijk dat Ajax op de hoogte was gesteld.

De familie van Nouri is ervan overtuigd dat de speler zelf niet wist van de afwijking. Daarom heeft de familie een advocaat ingeschakeld die onderzoek doet. Volgens journalist Hugo Logtenberg van het NRC Handelsblad, die maandenlang onderzoek deed naar het medisch dossier van Nouri, is er geen enkel bewijs dat de voetballer schriftelijk is geïnformeerd.

'Het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat hij zijn ouders niets verteld heeft. Hij deelde al zijn medische informatie met familie", zegt de journalist. "Er gingen ook altijd familieleden mee naar artsbezoeken en de post werd ook door familie gelezen."