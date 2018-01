Van La Parra scoort in FA Cup; Will Grigg loopt heldenrol in blessuretijd mis

Rajiv van La Parra heeft zich zaterdagmiddag met Huddersfield Town weten te plaatsen voor vierde ronde van de FA Cup. De geboren Rotterdammer was met een doelpunt belangrijk tegen Championship-club Bolton Wanderers. Will Grigg was tegelijkertijd trefzeker voor Wigan Athletic, dat een ruime voorsprong niet wist vast te houden tegen Bournemouth en dus een replay wacht. Stoke City blameerde zich op bezoek bij vierdedivisionist Coventry City.

Bolton Wanderers – Huddersfield Town 1-2

Huddersfield Town, dat dit seizoen met een elfde plaats uitstekend presteert in de Premier League, trok het duel vroeg in de tweede helft in een tijdsbestek van slechts zestig seconden naar zich toe. Van La Parra brak zes minuten na rust de ban door van dichtbij te scoren uit een hoekschop van Abdelhamid Sabiri, waarna een van richting veranderd afstandsschot van Daniel Williams vrijwel onmiddellijk in de 0-2 resulteerde. De thuisploeg deed daarna nog wel wat terug via Derik Osede, maar verder dan dat zou Bolton niet meer komen.

Bournemouth – Wigan Athletic 2-2

Grigg was in zijn laatste negen wedstrijden voor Wigan goed voor zeven doelpunten en de Noord-Ierse cultheld had tegen Bournemouth slechts vier minuten nodig om het te vinden. Hij kon scoren nadat de bal met het hoofd was klaargelegd door Gavin Massey. Wigan speelde een prima eerste helft en zag zijn voordelige marge op het half uur verdubbeld worden, doordat Emerson Hyndman het leder in eigen doel liep. Lys Mousset produceerde tien minuten na rust de aansluitingstreffer op aangeven van Jordan Ibe, waarna de huidige nummer zeventien van de Premier League uitschakeling in blessuretijd toch niet wist af te wenden dankzij een doelpunt van Steve Cook.

Coventry City – Stoke City 2-1

Coventry City is inmiddels afgedaald naar het vierde niveau in Engeland, maar the Sky Blues presteren uitstekend in de League Two en toonden zich allesbehalve onder de indruk van Stoke, waar Bruno Martins Indi en Erik Pieters ontbraken in de wedstrijdselectie en Ibrahim Afellay negentig minuten op de bank zat. Jordan Willis tekende halverwege de eerste helft voor de openingstreffer nadat het bezoek er niet in was geslaagd een hoekschop uit te verdedigen. Charlie Adam nivelleerde kort na rust de score vanaf de strafschopstip, maar door een doelpunt van Jack Grimmer mag Coventry zich toch melden in de volgende ronde.