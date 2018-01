Advocaat hoort nieuws over Maher tijdens interview: ‘Er kan een streep door’

Dick Advocaat verwacht Adam Maher niet meer te verwelkomen bij Sparta Rotterdam. De nieuwe trainer wilde de middenvelder graag overnemen van PSV, maar de liefde lijkt niet wederzijds. Volgens technisch manager Marcel Brands van de Eindhovenaren had Maher geen interesse in Sparta en vrijdag reisde de speler 'gewoon' mee naar Orlando voor het trainingskamp.

Advocaat reageert zaterdagmiddag verrast op het feit dat Maher naar de Verenigde Staten is gegaan. "Dat wist ik niet", zei hij na de 1-0 nederlaag tegen Telstar in zijn eerste oefenwedstrijd als trainer van Sparta. "Of er een streep doorheen is? Wat mij betreft wel dan, als ik eerlijk ben. Ik heb hem een aantal keer gesproken en als ik dan nu hoor dat hij met PSV mee is, hoeft het van mij niet meer."

Michiel Kramer was zaterdagmiddag aandachtig toeschouwer bij het oefenduel tussen Telstar en Sparta Rotterdam. De spits van Feyenoord lijkt de ploeg van Dick Advocaat te gaan versterken (Foto via Rijnmond). #kramer #sparta #transfer #eredivisie #feyenoord Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 6 Jan 2018 om 5:40 (PST)

Volgens Advocaat wachten veel spelers af tot er misschien wat beters komt. Als het te lang duurt, hoeft het van hem niet meer. "Dan gaan we verder zoeken. Zo is het gevoel bij mij nu. Het is graag of niet, met alle respect", legt hij uit. "We praten niet over Messi's, we praten over spelers die bij hun club niet aan spelen toekomen en bij ons de kans krijgen om zeventien, achttien wedstrijden te spelen."

Michiel Kramer was zaterdag een opvallende aanwezige tijdens het officieuze debuut van Advocaat. De spits van Feyenoord geniet concrete interesse van Sparta en zat in Velsen-Zuid op de tribune. Van een transfer is echter nog geen sprake. "Het is bepalend wat hij wil, maar we hebben nog iets achter de hand. Dus we zullen zien", reageert Advocaat.