Lazio blokkeert transfer De Vrij: ‘Verwacht geen problemen in de kleedkamer’

Lazio is niet van plan om Stefan de Vrij deze maand te laten gaan. De verdediger beschikt over een aflopend contract en wordt in verband gebracht met grote clubs als Barcelona, Internazionale, AC Milan, Manchester United en Manchester City. Hoewel januari mogelijk de laatste kans is voor Lazio om nog iets te verdienen aan de verdediger, wil de club geen afscheid van hem nemen.

Sportief directeur Igli Tare predikt 'geduld' in gesprek met Mediaset, vlak voor de competitiewedstrijd bij SPAL. "Hij heeft nog altijd geen beslissing genomen over een nieuw contract, maar ik hoop dat we zo spoedig mogelijk duidelijkheid hebben", vertelt Tare. "We hebben hem geen deadline gegeven. Het gaat erom wat hij vanbinnen voelt. Ik hoop dat hij besluit om bij Lazio te blijven."

Mocht De Vrij deze maand bij Lazio blijven en zijn contract niet verlengen, dan mag hij vanaf 1 februari elders tekenen. Tare is op alle scenario's voorbereid. "Met of zonder De Vrij, Lazio zal zo goed mogelijk doorgaan", benadrukt de beleidsbepaler. "Ik verwacht geen problemen in de kleedkamer over deze kwestie. De Vrij is een voorbeeldprof. Als club hebben we vaker zulke situaties meegemaakt en daar zijn we door gegroeid."

"We hebben geen intentie om hem deze maand te verkopen. Hij is een belangrijke speler, met wie we grote dingen kunnen bereiken. Als hij niet bijtekent, maakt hij het seizoen toch af bij Lazio", concludeert Tare. Eerder deze week schreef Mundo Deportivodat De Vrij het geïnteresseerde Internazionale om geduld heeft gevraagd. De Oranje-international zou per direct aan de slag kunnen in het Giuseppe Meazza, maar droomt nog van Barcelona. Hij zou hopen dat de Spanjaarden serieus werk van hem gaan maken.