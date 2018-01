‘Coutinho brengt offer van vijftien miljoen euro om naar Barça te gaan’

Philippe Coutinho wil ver gaan om zijn transfer naar Barcelona mogelijk te maken. De middenvelder van Liverpool ziet af van een betaling van vijftien miljoen euro, waar hij recht op zou hebben als beide clubs elkaar zouden vinden. Het offer van Coutinho speelt een 'heel belangrijke' rol in de onderhandelingen, schrijft Mundo Deportivo zaterdagmiddag.

De details over het bedrag van vijftien miljoen euro worden niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk gaat het om het gedeelte dat Coutinho zelf zou opstrijken. Barcelona had het bedrag van vijftien miljoen euro al ingecalculeerd als uitgave, maar heeft het bedrag nu kunnen gebruiken voor een verhoogd bod op de Braziliaan. Eerder op de zaterdag maakte SPORT melding van een akkoord over een bedrag van 120 plus 40 miljoen euro. Volgens Mundo Deportivo, dat rept over een bod van 110 plus 40 miljoen, vraagt Liverpool 160 miljoen en is er dus nog geen akkoord.

Naar verluidt was Coutinho erg gefrustreerd over de blunder van Nike, dat zijn transfer voorbarig aankondigde. Het sportmerk zou hem willen compenseren met een verbeterd contract, zodra hij naar Barcelona gaat. Daarmee verdient Coutinho dus in ieder geval een deel van de vijftien miljoen euro terug. Ondertussen zouden de belangenbehartigers van de spelmaker al in Barcelona zijn om te onderhandelen over diens contract bij de club.

Coutinho was vrijdagavond niet van de partij tijdens het FA Cup-duel tussen Liverpool en Everton (2-1), omdat hij bang zou zijn geweest dat hij een blessure zou oplopen. Afgelopen maandag liet Coutinho ook het duel met Burnley schieten wegens een spierprobleem door overbelasting. De international ligt nog vast tot medio 2022 op Anfield.