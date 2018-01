Man City biedt veertig miljoen na ‘laatste zetje’

Na anderhalf jaar is Tottenham Hotspur bereid om Moussa Sissoko van de hand te doen. Bij een goed bod mag de middenvelder the Spurs verlaten, al moet die aanbieding in de buurt moeten komen van de 34 miljoen die betaald werd voor zijn komst. (Daily Mirror)