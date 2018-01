Diego Costa ‘viert’ basisrentree bij Atlético Madrid geheel in stijl

Atlético Madrid heeft de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar winnend afgesloten (2-0). Voor eigen publiek werd Getafe, de nummer acht van LaLiga, opzij gezet. Een hoofdrol was weggelegd voor Diego Costa, die voor het eerst sinds zijn terugkeer bij de Spaanse topclub in de basis startte. Hij kreeg het ouderwets aan de stok met zijn tegenstanders, deelde een paar elleboogstoten uit, scoorde en werd na het vieren van zijn doelpunt van het veld gestuurd.

Diego Costa vormde de voorhoede met Antoine Griezmann, terwijl Yannick Carrasco en Ángel Correa vanaf de zijkanten gevaarlijk moeten worden. Het duurde tot aan de achttiende minuut voordat de nieuwe voorhoede succesvol was. Griezmann speelde Correa vrij, die niet nadacht en met de buitenkant van zijn schoen de bal in de verre hoek langs doelman Damian Martínez gleed.

De voorsprong was niet onverdiend te noemen. Getafe gaf zich echter niet zomaar gewonnen en een felle strijd ontwikkelde zich binnen en buiten de lijnen. Nadat de eerste helft, goed voor zeven gele kaarten, een paar keer ontspoorde en uiteindelijk was afgelopen, kregen de spelers het met elkaar aan de stok in de spelerstunnel. Niet geheel onverwacht was Diego Costa het middelpunt. De Spaanse spits was op het veld al door het lint gegaan nadat een overtreding op hem werd gemaakt.

Tien minuten na rust kreeg Diego Costa dé kans op de 2-0. Na een inschattingsfout van Damian Suarez kon de spits alleen af op de keeper, maar schoot hij te gehaast en knal de hij de bal de tribunes in. Het had de laatste aanvallende actie van Diego Costa geweest moeten zijn, want vlak na zijn gemiste kans deelde hij een rake elleboogstoot uit aan Djené Dakonam. Het leverde hem slechts geel op. Waar Diego Costa even later opnieuw ontsnapte aan een tweede gele kaart, tekende hij na 68 minuten spelen voor de 2-0. Hij was door het dolle heen en ging de tribune op om zijn goal met de fans van Atlético te vieren. Teruglopend naar het veld kreeg hij voor die actie zijn tweede gele kaart. Twintig minuten lang moest de thuisploeg het met een man minder doen. De overwinning kwam niet meer in gevaar.