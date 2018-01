Kramer op de tribune bij oefenwedstrijd: ‘We hebben met hem gesproken’

Michiel Kramer lijkt Feyenoord in te gaan ruilen voor Sparta Rotterdam. Trainer Dick Advocaat bevestigde zaterdag dat er al een gesprek is geweest met de aanvaller, die ook welkom is bij ADO Den Haag en NAC Breda. De Spartanen lijken aan het langste eind te gaan trekken, daar Kramer zaterdagmiddag de oefenwedstrijd tegen Telstar bezocht.

"Het middenveld is wel heel belangrijk, ook met het oog op hoe we gaan spelen", zei Advocaat voor aanvang van het oefenduel tegenover FOX Sports. Advocaat liet niets los over het aantal versterkingen die hij wilde. "Dat is een beetje moeilijk om te zeggen, want als ik die spelers niet krijg voelen we spelers die er nu zijn zich een beetje miskend. Dus laten we maar even afwachten wat de mogelijkheden zijn."

Advocaat maakte er geen geheim van dat hij Kramer graag erbij wil hebben. “Michiel Kramer is een van de spitsen die op ons lijstje staat en waarmee we ook gesproken hebben", aldus de trainer van Sparta.