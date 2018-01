Voetblessure houdt Dolberg maanden aan de kant bij Ajax

Ajax moet het de komende twee maanden doen zonder Kasper Dolberg. De Deense spits is in de wedstrijd tegen Willem II (3-1) geblesseerd gereaakt aan zijn rechtervoet. Uit onderzoek is gebleken dat de aanvaller een scheurtje in een band van zijn middenvoet heeft opgelopen.

Ajax meldt zaterdag dat Dolberg onlangs in Denemarken is onderzocht. Afgelopen week brak hij zijn vakantie af en keerde hij vervroegd terug naar Amsterdam voor nader onderzoek. Daar kreeg hij te horen dat hij zeker twee maanden nodig heeft om volledig te herstellen. Volgens de nummer twee van de Eredivisie is hij in ieder geval tot en met februari niet inzetbaar. Hij gaat ook niet mee op trainingskamp naar Portugal met de selectie van trainer Erik ten Hag.

De blessure is een behoorlijke tegenvaller voor Dolberg en Ajax. De Amsterdammers moeten hem hoe dan ook missen in de wedstrijden tegen Feyenoord (thuis), FC Utrecht (uit), NAC Breda (thuis), Roda JC (uit), FC Twente (thuis), PEC Zwolle (uit) en ADO Den Haag (thuis). Begin maart gaat Ajax op bezoek bij Vitesse. Het is de vraag of de Deen dan hersteld is.