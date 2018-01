Velthuizen duikt op bij Vitesse: ‘Ex-spelers kunnen altijd bij ons meetrainen’

Piet Velthuizen staat vanaf maandag op het trainingsveld bij Vitesse. De 31-jarige keeper zit sinds een aantal weken zonder club en gaat zijn conditie op peil houden bij het beloftenelftal. Technisch directeur Marc van Hintum benadrukt dat de sluitpost niet hoeft te rekenen op een contract bij zijn oude club.

Velthuizen liet enkele weken geleden zijn contract bij Omonia Nicosia ontbinden en zit sindsdien zonder werkgever. In de zoektocht naar een nieuwe club wil hij in conditie blijven en Vitesse geeft hem daar de kans voor. “Hij komt niet in aanmerking voor een contract bij Vitesse", aldus Van Hintum.

“We hebben het beleid dat ex-spelers altijd bij ons kunnen meetrainen", aldus Van Hintum tegenover de Gelderlander. “Dat is nu ook het geval. Piet sluit daarom aan bij de beloften.” Velthuizen speelde na zijn vertrek ook nog voor Hércules Alicante en Hapoel Haifa.