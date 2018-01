‘Liverpool wil meedoen om de titel en verliest Coutinho, wat schiet je dan op?’

Virgil van Dijk kreeg onlangs zijn vurig gewenste transfer en verruilde Southampton voor Liverpool, dat maar liefst 84,5 miljoen euro voor hem neertelde. Daardoor is Van Dijk momenteel de duurste verdediger aller tijden, maar Ruud Gullit snapt dat Liverpool een dergelijk bedrag op tafel legt. Volgens hem schiet het echter weinig op dat Phillipe Coutinho nu dreigt te vertrekken bij the Reds.

“Iemand met vergelijkbare kwaliteiten als de Braziliaan kan je niet terughalen, maar hem opnieuw, zoals afgelopen zomer, een transfer door zijn neus boren, werkt ook niet. Hoe ga je daarna met hem om? Afgelopen maanden werd hij getolereerd, omdat hij belangrijk is om wedstrijden te winnen”, schrijft Gullit in zijn column in De Telegraaf. Hij stelt dat de managers in de Premier League uiteindelijk de afweging moeten maken.

“Zeker in de top van de Premier League. Bij de top-zes lopen zes topcoaches rond waarvoor alleen de landstitel telt. Uiteindelijk falen vijf van de zes”, vervolgt de oud-international, die de transfer van Van Dijk ‘een goede zaak’ voor Oranje noemt. “Ze willen in Liverpool graag meedoen om de landstitel, maar tegelijkertijd verliezen ze Philippe Coutinho misschien aan Barcelona. Wat schiet je dan op?”