‘Man van veertig miljoen’ door het slijk gehaald: ‘Het was echt beschamend’

Internazionale telde anderhalf jaar geleden veertig miljoen euro neer om João Mário los te weken bij Sporting Portugal. De middenvelder weet nauwelijks te overtuigen en moet het in Milaan vooral doen met een reserverol, al kreeg hij vrijdagavond in het treffen met Fiorentina weer een kans in de basiself. Giuseppe Bergomi was echter niet bepaald onder de indruk van het optreden van de Portugees.

“Het spel van João Mário was echt beschamend. Wat ik van hem heb gezien, hoop ik nooit meer van een speler te hoeven zien. Laat staan van een speler in het shirt van Internazionale”, zegt Bergomi, die twintig jaar het shirt van i Nerazurri droeg, tegenover Sky Italia. João Mário werd na 65 minuten naar de kant gehaald door Internazionale-trainer Luciano Spalletti. Fiorentina wist in de laatste minuut de gelijkmaker te produceren, waardoor het duel in 1-1 eindigde.

“Wanneer hij de bal verloor, liep hij op zijn gemak terug. Hij probeerde niet eens te versnellen. Het enige dat hij doet, is de bal terugspelen zonder enige intentie. Laat staan dat er een gevaarlijke situatie uit kan ontstaan”, besluit de 81-voudig Italiaans international zijn weinig positieve analyse over João Mário. In een eerder stadium werd de Portugees al in verband gebracht met een transfer naar Arsenal of Manchester United.