Zaterdag, 6 Januari 2018

Arsenal bepaalt vraagprijs op 34 miljoen euro

Patrice Evra is in verregaande onderhandeling met Galatasaray. De linksback zit zonder club sinds zijn contract bij Olympique Marseille in november werd ontbonden. (RMC)

Eden Hazard heeft een tweede contractaanbieding van Chelsea van tafel geveegd. Real Madrid is geïnteresseerd in de Belgische aanvaller en zijn vader liet onlangs doorschemeren dat hij daarom zijn contract niet wil verlengen. (Daily Star)

Arsenal heeft de vraagprijs voor Theo Walcott bekendgemaakt. The Gunners willen een bedrag van 34 miljoen euro over houden aan de vleugelaanvaller en Southampton is de voornaamste kandidaat om hem over te nemen. (The Sun)

Bij Stoke City is men bang voor een herhaling van afgelopen zomer. Marko Arnautovic werd destijds weggekaapt door West Ham United en nu willen the Hammers Joe Allen ophalen in Stoke, maar the Potters weigeren mee te werken. (Daily Mirror)

Bij West Ham United is Joe Hart uit de basiself verdwenen. Newcastle United wil hem in januari graag uit zijn uitzichtloze situatie verlossen. (Daily Mirror)