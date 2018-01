KNVB: ‘Nouri zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd’

De KNVB heeft Abdelhak Nouri in 2014 en 2016 geïnformeerd over zijn hartafwijking, zo zegt een woordvoerder van de voetbalbond tegenover RTL. Tijdens medische testen kwam tot twee keer toe aan het licht dat de middenvelder een hartafwijking had en dit is volgens de KNVB zowel mondeling als schriftelijk met Nouri gedeeld.

NRC Handelsblad bracht zaterdag naar buiten dat de KNVB en Ajax op de hoogte waren van een hartafwijking bij Nouri. De familie van de middenvelder stelde in een reactie dat hij zelf hiervan niet op de hoogte was. Volgens de KNVB wist Nouri dus wel degelijk dat er tijdens de medische testen een hartafwijking was geconstateerd. “We hebben Nouri zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd. Ook zijn club Ajax is daar destijds van op de hoogte gebracht”, aldus een zegsman van de KNVB.

Bij beide gesprekken met Nouri was een medisch specialist aanwezig en de KNVB heeft verder alle protocollen gevolgd. Dat betekent dat de ouders van de middenvelder niet op de hoogte gebracht werden. “Aangezien Nouri toen ouder was dan 16 jaar is alleen het informeren van de voetballer zelf voldoende geweest”, concludeert de voetbalbond. Johan Legemaate, hoogleraar Gezondheidsrecht, onderschrijft dat iemand vanaf zijn zestiende voor de wet volledig zelfstandig is als het om medische beslissingen gaat.