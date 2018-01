Barkley ‘missing link’ bij Chelsea: ‘Met Conte krijgt hij wat hij nodig heeft’

Ross Barkley rondde vrijdag zijn transfer van Everton naar Chelsea af. De middenvelder zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2023 en kost the Blues zeventien miljoen euro. Steve McClaren is van mening dat de transfer een goede zet is voor beide partijen. De ex-trainer van FC Twente zegt dat Barkley op Stamford Bridge zijn potentie eindelijk waar kan maken.

“Het is een geweldige transfer voor Chelsea en een goede zet voor hem”, aldus McClaren bij Sky Sports. “Als speler kan je soms te lang bij je club blijven. Je moet andere niveaus van het voetbal meemaken. Door naar Chelsea te gaan krijgt hij onder Antonio Conte wat hij nodig heeft. Daar zal hij leren wat voor discipline er nodig is om een topspeler te zijn, want hij is in potentie een absolute topspeler.”





“Ik ben trainer geweest van clubs die tegen hem gespeeld hebben en verschillende keren heeft hij ons afgemaakt. Maar soms deed hij maar wat en was hij zijn discipline kwijt. Dat zal hem bij Chelsea niet snel gebeuren. Daar kan hij een hoger niveau halen”, aldus McClaren, die denkt dat Barkley de ontbrekende schakel is op het middenveld van Chelsea. “Met de manier waarop Chelsea speelt, missen zij een aanvallende speler. Met Tiémoué Bakayoko en Cesc Fàbregas is er aanvallend niet genoeg dreiging.”

Chelsea was afgelopen zomer al dicht bij de komst van Barkley, maar op het laatste moment ketste de deal af. McClaren weet wel waarom de Engelse topclub is teruggekomen voor de Engels international. “Ze hebben geen lopende man die kan scoren. Barkley kan dat wel. Met N’Golo Kanté, Fàbregas en Barkley die er nu als loper bij komt, en scoort vanuit het middenveld, hebben ze een sterk middenveld”, aldus McClaren.