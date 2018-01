‘We hopen dat hij doet wat types als Romário en Ronaldo hier deden’

PSV heeft zich voor 10,5 miljoen euro versterkt met de talentvolle Argentijnse spits Maximiliano Romero. De aanvaller komt over van Vélez Sarsfield en heeft tot de zomer van 2023 getekend in Eindhoven. Berry van Aerle, oud-speler van de koploper van de Eredivisie, is tegenwoordig scout voor PSV en heeft hoge verwachtingen van de aanwinst. Bekijk hieronder de video waarin Van Aerle vertelt dat de komst van Romero niet over een nacht ijs is gegaan.