Giliano Wijnaldum terug in Eredivisie: ‘Zin om hier aan de slag te gaan’

Giliano Wijnaldum maakt het seizoen af bij Willem II, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De verdediger was transfervrij na zijn vertrek bij het Amerikaanse Philadelphia Union. In Tilburg gaat hij spelen onder trainer Erwin van de Looi, wie hij kent vanuit hun gezamenlijke periode bij FC Groningen. Wijnaldum gaat spelen met rugnummer vijftien bij de Tricolores.

Vrijdagmiddag doorstond Wijnaldum met succes de medische keuring, waarna hij zaterdagochtend zijn handtekening zette onder een contract tot aan het einde van dit seizoen. “We hebben Giliano aangetrokken omdat we in de achterhoede dun bezet zijn.”, laat technisch directeur Joris Mathijsen weten op de clubwebsite. “Het is voor ons en voor hem een voordeel dat hij reeds met Erwin heeft samengewerkt en bekend is met de Eredivisie.”

“Ik heb veel zin om hier aan de slag te gaan. Ik weet dat Willem II in de eerste seizoenshelft ongelukkig en overbodig punten heeft laten liggen. Dat moeten we in de tweede seizoenshelft voorkomen zodat we naar boven kunnen gaan kijken”, aldus de 25-jarige Wijnaldum, die werd opgeleid door Sparta Rotterdam en op achttienjarige leeftijd debuteerde in de Eredivisie in het shirt van AZ. Daarna speelde hij nog voor Groningen, Go Ahead Eagles, VfL Bochum en Philadelphia Union.

Wijnaldum, broer van Liverpool-middenvelder Georginio, is op tijd bij Willem II om zondag mee af te reizen naar het trainingskamp in Portugal. “Een perfecte gelegenheid voor mij om de trainers en spelers te leren kennen”, aldus de linksback.