‘Van der Wiel kan Cagliari inruilen voor terugkeer in Ligue 1’

Gregory van der Wiel maakte afgelopen zomer de overstap van Fenerbahçe naar Cagliari, maar lijkt alweer op weg naar de uitgang. Zijn verblijf in Italië is vooralsnog geen succes te noemen en de club uit de Serie A is volgens de doorgaans goed ingevoerde journalist Gianluca Di Marzio bezig met een vervanger voor de 46-voudig international van het Nederlands elftal.

Van der Wiel speelde na zijn vertrek bij Ajax vier seizoenen voor Paris Saint-Germain. In zijn laatste jaar raakte hij op een zijspoor en verliet hij Parijs voor een avontuur in Istanbul, waar hij voor Fenerbahçe tekende. Na in totaal elf competitiewedstrijden kwam aan zijn verblijf in Turkije een einde en hoopte hij bij Cagliari zijn carrière nieuw leven in te blazen. Daar slaagde hij niet in, want verder dan 283 minuten in de Italiaanse competitie kwam hij niet. Desondanks dient een nieuwe club zich aan. Van der Wiel kan terugkeren naar Frankrijk, waar bij OGC Nice een contract voor hem klaarligt.

Cagliari wil het vertrek van de ex-Ajacied opvangen met Gaetano Letizia, een 27-jarige rechtervleugelverdediger van Benevento, de hekkensluiter van der Serie A. Voorzitter Tomasso Giuluni van Cagliari, vijftiende in de Italiaanse competitie, zou al in vergevorderde onderhandelingen zijn met Benevento over de komst van Letizia.