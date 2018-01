‘De familie van Abdelhak Nouri heeft al lang genoeg gewacht’

De familie van Abdelhak Nouri is geschokt door de publicaties van het NRC Handelsblad, zo vertelt letselschade advocaat John Beer tegenover de NOS. Op verzoek van de familie is hij samen met jurist Lucas Hogeling bezig met een onderzoek naar de zaak en hij sprak reeds met onder meer advocaten en dokters.

De bevindingen van dat onderzoek zullen binnenkort gepresenteerd worden. “We hopen de familie zeer binnenkort van onze conclusies op de hoogte te stellen. De familie heeft al lang genoeg gewacht. Men probeert al sinds een vroegtijdig stadium antwoord van Ajax te krijgen op vragen. Die vragen zullen beantwoord worden, nu wij wél hebben gekregen wat nodig is”, zegt Beer. Overigens heeft ook Ajax een letselschadeadvocaat in de arm genomen.

“Het is onduidelijk wat er nu precies gebeurd is, en men wil die duidelijkheid heel graag. De familie wil feitelijk weten hoe de medische begeleiding is geweest die Nouri bij Ajax heeft gehad en wat er nou precies op dat veld is gebeurd”, aldus Beer, die stelt dat familie geschokt is door de publicaties van NRC Handelsblad. “En heeft daar veel vragen over. Die vragen zullen, in overleg met Ajax, ook beantwoord moeten worden.”

Volgens de Volkskrant komt advocaat Khalid Kasem zaterdag met een reactie, terwijl die eveneens van Ajax en de KNVB verwacht wordt. NRC Handelsblad stelde dat de voetbalbond al in 2014 een hartafwijking constateerde bij Nouri, die werd bestempeld als ongevaarlijk. De informatie werd vervolgens met Ajax gedeeld, maar volgens de familie was de middenvelder daar zelf niet van op de hoogte.