Zaterdag, 6 Januari 2018

Liverpool wordt concreet voor ‘opvolger Coutinho’

Theo Walcott zou graag eens in de Serie A spelen, zegt zaakwaarnemer Warwick Horton. De aanvaller van Arsenal zou in beeld zijn bij AC Milan, Internazionale en AS Roma. (Tuttosport)

Southampton heeft een bod van ruim 19,5 miljoen euro uitgebracht op Guido Carrillo. De aanvaller uit Argentinië is bezig aan zijn derde seizoen bij AS Monaco. (The Sun)

Liverpool heeft officieel contact opgenomen met Leicester City. The Reds hopen buitenspeler Riyad Mahrez binnen te halen als opvolger van Philippe Coutinho. (l’Équipe) hopen buitenspeler Riyad Mahrez binnen te halen als opvolger van Philippe Coutinho.

Henk de Jong staat op het punt om zijn contract bij De Graafschap te verlengen. De voormalig trainer van SC Cambuur zegt dat de onderhandelingen ‘niet meer om gekke dingen’ gaat. (Omroep Gelderland)

AS Monaco is alsnog bereid om Thomas Lemar deze maand te laten gaan. Vrijwel alle topclubs in de Premier League hebben interesse in de Franse linksbuiten. (l’Équipe)