‘Aubameyang ruilt Dortmund voor 72 miljoen euro in voor China’

Pierre-Emerick Aubameyang is vanaf volgend seizoen waarschijnlijk niet meer op de Europese velden te bewonderen. Onder meer Sina Sports meldt zaterdagochtend dat de aanvaller een akkoord heeft bereikt met Guangzhou Evergrande en dat de Chinezen ook rond zijn met Borussia Dortmund.

Aubameyang leek op weg naar Beijing Guoan, want die club was bereid om zestig miljoen euro te betalen, maar Guangzhou heeft zich op het laatste moment gemeld met een bod van ongeveer 72 miljoen. Borussia Dortmund zou dat hebben geaccepteerd, al doen de clubs nog geen mededelingen over de vermeende overstap van de 28-jarige Gabonees.

Wel bevestigt een woordvoerder van Beijing dat men is afgetroefd door Guangzhou: “Het is onprofessioneel om op deze manier achter het doelwit van een andere club aan te gaan, om de prijs van die speler zo achteloos en roekeloos op te drijven. Dit is niet in het belang van het Chinese voetbal en de nationale belangen”, zo wordt de zegsman geciteerd.

Aubameyang zou trainer Roger Schmidt inmiddels persoonlijk op de hoogte hebben gesteld van zijn besluit om niet bij Beijing, maar bij de zevenvoudig kampioen van China te tekenen. Overigens is Beijing niet de enige club die teleurgesteld achterblijft, want ook Tianjin Quanjian had interesse, terwijl eerder al clubs als Arsenal en Real Madrid zijn genoemd. Aubameyang ligt nu nog tot medio 2021 vast in Westfalen, maar lijkt die arbeidsovereenkomst dus niet uit te dienen.