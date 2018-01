‘Holgate duwde Firmino tribune in wegens racistische uitlatingen’

De Engelse voetbalbond (FA) gaat onderzoeken of Mason Holgate racistisch bejegend werd door Roberto Firmino tijdens het FA Cupduel tussen Liverpool en Everton. De jonge verdediger van the Toffees duwde de Braziliaan vijf minuten voor rust de tribunes in. Op de camerabeelden is volgens de Daily Telegraph te zien dat Holgate tegen scheidsrechter Bobby Madley zegt dat er sprake was van racisme en dat hij Firmino daarom een zet gaf.

De leidsman zal zijn wedstrijdrapport indienen en op basis daarvan zal de FA een onderzoek instellen. Holgate werd niet bestraft voor de duw. Madley meldde het voorval direct bij zijn vierde official Jon Moss, terwijl hij na het laatste fluitsignaal ook nog even sprak met Holgate. Liverpool heeft via een woordvoerder laten weten dat het volledig mee zal werken aan het onderzoek en dat het verder geen uitspraken zal doen voordat het onderzoek afgerond is.

“Het was voor Holgate niet nodig om Firmino die duw te geven. Het was echt gevaarlijk en normaal doen spelers dat dus niet”, zei Liverpool-manager Jürgen Klopp in eerste instantie tegenover de BBC. Later kwam hij daarvan terug. “Ik weet er niets vanaf, maar ik heb het verkeerd ingeschat. Ik dacht dat het allemaal om de overtreding van Holgate ging en dat ze die zouden gaan onderzoeken."

Everton-manager Sam Allardyce wilde na de wedstrijd niks kwijt over het akkefietje tussen Firmino en Holgate. “Ik vertel je niks tot een of ander systeem wordt gebruikt om uit te vinden wat er wel of niet gebeurd is. Ik sta hier om over voetbal te praten en alles wat daar niet over gaat, laat ik aan de autoriteiten over. Dit soort zaken zijn voor andere afdelingen van de voetbalclub, daarom ben ik gestopt als directeur.”