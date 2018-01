Mourinho haalt uit: ‘Ik zal nooit geschorst worden voor matchfixing’

José Mourinho heeft opnieuw uitgehaald naar Antonio Conte. De manager van Manchester United zei donderdag dat hij zichzelf niet als een clown hoeft te gedragen aan de zijlijn om gepassioneerd te hoeven zijn en verwees daar volgens de media naar zijn collega van Chelsea. Conte reageerde gepikeerd en noemde de Portugees ‘een beetje seniel en dement’ en krijgt nu wederom de wind van voren van the Special One.

“Het enige wat ik nog wil zeggen om een punt achter dit verhaal te zetten is dat ik in het verleden misschien fouten heb gemaakt aan de zijlijn. Ik maak er minder, maar maak er nog altijd wel wat. Maar wat mij nog nooit is overkomen en wat ook nooit zal gebeuren is dat ik geschorst word voor matchfixing”, zei Mourinho na het met 2-0 gewonnen duel met Derby County in de FA Cup.

Mourinho doelde daarbij op de schorsing van vier maanden die Conte in het seizoen 2012/13 aan zijn broek kreeg toen hij trainer was van Juventus. Hij zou op de hoogte zijn geweest van matchfixing van twee wedstrijden van Siena, tegen Albinoleffe (1-0 winst) en Novara (2-2). Omdat Conte dat niet meldde, achtte de aanklager de betrokkenheid van Conte bewezen.

De rechter sprak Conte in mei 2016 echter vrij vanwege een gebrek aan bewijs; tegen de coach was een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist. “Dit resultaat hadden we verwacht. Het waren spannende jaren, af en toe met veel teleurstelling, maar de waarheid staat nu vast”, reageerden de advocaten van de Italiaan op de vrijspraak.