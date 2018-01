‘Ik kijk ernaar uit om weer met Hakim Ziyech te kunnen werken’

Ajax en TSG Hoffenheim bereikten vrijdag een akkoord over de overgang van Alfred Schreuder. De oud-middenvelder gaat Erik ten Hag assisteren bij de club uit Amsterdam en zegt in De Telegraaf erg naar die samenwerking uit te kijken.

“Erik durft anders te denken. Het is leuk om te zien dat hij bij FC Utrecht anders heeft gewerkt dan veel mensen gewend zijn. Daar is moed voor nodig”, aldus Schreuder. “Dan kan je ook vallen, maar het prikkelt mensen en zorgt voor discussie. Dat is waar we in Nederland toch ook op zoek naar zijn, naar die verandering.”

De 45-jarige Schreuder zal zondag voor het eerst op het trainingsveld staan van zijn nieuwe werkgever. Dat zal ook een weerzien worden met Hakim Ziyech, de middenvelder met wie hij bij FC Twente werkte. “Het is geen reden geweest, maar wel een leuke bijkomstigheid natuurlijk”, aldus de voormalig middenvelder van onder meer RKC Waalwijk en Feyenoord.

“Iedereen weet van mijn goede relatie met Hakim. Ik kijk er naar uit om weer met hem te kunnen werken. Maar niet alleen met hem, laat dat duidelijk zijn.” Schreuder was 45 wedstrijden lang de hoofdtrainer van de club uit Enschede, totdat hij in augustus 2015 na drie nederlagen en één remise in de eerste vier wedstrijden van 2015/16 werd ontslagen. Schreuder werd in De Grolsch Veste opgevolgd door zijn assistent René Hake.