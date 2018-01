‘Ajax zoekt verder en meldt zich mogelijk bij FC Kopenhagen’

Ajax neemt mogelijk afscheid van Carlo l’Ami. De Telegraaf meldt dat de Amsterdammers ‘flirten’ met Anton Scheutjens, die tussen 2009 en 2012 bij PSV werkte met onder anderen Fred Rutten en de nieuwe hoofdtrainer Erik ten Hag.

De 49-jarige Scheutjens keepte voor Roda JC Kerkrade, Go Ahead Eagles en Helmond Sport en bij laatstgenoemde club begon hij ook zijn carrière als keeperstrainer. In 2007 maakte hij de overstap naar Roda JC en via PSV kwam Scheutjens in de zomer van 2013 bij FC Kopenhagen terecht, de recordkampioen van Denemarken.

Het aanstaande vertrek van l’Ami is volgens de krant geen verrassing daar Peter Bosz al van hem af wilde, maar algemeen directeur Edwin van der Sar daar voor ging liggen. Dennis Bergkamp en Hennie Spijkerman zijn inmiddels wél vertrokken en dus wordt er ook een oplossing gezocht voor de toekomst van l’Ami.

De 51-jarige Leidenaar speelde voor onder meer PSV, sc Heerenveen en Feyenoord en bij laatstgenoemde club begon hij in 2004 als keeperstrainer. Via Excelsior kwam hij medio 2007 bij Ajax terecht en in Amsterdam werkte hij reeds met de trainers Frank de Boer, Martin Jol, Bosz, Marco van Basten, Adrie Koster, Marcel Keizer, Henk ten Cate en Michael Reiziger.