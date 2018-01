Sneijder: ‘Ik besef dat dit mijn kansen voor Oranje niet vergroot’

Al-Gharafa maakte vrijdagmiddag melding van de komst van Wesley Sneijder. De middenvelder vliegt zaterdag naar Al-Rayyan om zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2019 en zou maandag al op het trainingsveld kunnen staan.

De 33-jarige Sneijder komt over van OGC Nice, waarvoor hij slechts acht wedstrijden speelde, en zegt in een interview met De Telegraaf ‘fit’ te zijn en dat hij niet kan wachten om weer te voetballen: “Het leven in Zuid-Frankrijk was geweldig, maar helaas is het voetballend niet geworden wat ik ervan had verwacht.”

De recordinternational van het Nederlands elftal erkent dat geld een rol heeft gespeeld in de keuze voor een nieuwe club: “Ik zou liegen als ik zei dat ik daar niet naar heb gekeken. En met het salaris is niks mis. Maar als je 33 bent, heb je de clubs niet meer voor het uitkiezen. Ik ben een liefhebber”, vervolgt de spelmaker.

“En bij Al-Gharafa is de kans groot dat ik weer veel ga spelen. De gesprekken met de club gaven me een goed gevoel en ik denk iets te kunnen toevoegen.” Sneijder speelde tot op heden 133 interlands en is nog niet van plan om af te zwaaien als international: “Ik bedank niet voor Oranje en zal er staan als de bondscoach me nodig denkt te hebben. Maar ik ben realist en besef dat dit mijn kansen niet vergroot.”