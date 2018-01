Update: Shanghai Shenhua ontbindt contract van peperdure Tévez

Carlos Tévez is voor de tweede keer teruggekeerd bij Boca Juniors. De club uit Buenos Aires maakt via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller is vastgelegd en reeds deel heeft genomen aan de training met zijn oude ploeggenoten.

Shanghai Shenhua, de club waarbij de 33-jarige Tévez nog tot nieuwjaarsdag 2019 onder contract stond, heeft nog geen melding gemaakt van de transfer. Dat lijkt echter ieder moment te kunnen gebeuren. Dat de 76-voudig international van Argentinië terug zou keren naar Boca, leek al wel even vast te staan.

Tévez liet meermaals doorschemeren het, ondanks een weeksalaris van 722.000 euro, niet naar zijn zin te hebben in China. De directie van Shanghai Shenhua reageerde de afgelopen periode teleurgesteld op de prestaties van El Apache: “Uiteindelijk voldoet hij niet aan de verwachtingen, maar hij blijft hard werken om te kunnen spelen. Of we zijn contract verlengen of niet, dat is ook aan de speler”, zei algemeen directeur Zhou Jun eind november.

Tévez speelde slechts twintig wedstrijden voor Shanghai Shenhua en daarin kwam hij tot vier doelpunten en vijf assists. Omdat Shanghai Shenhua weinig trek meer had om Tévez’ vorstelijke salaris door te betalen, toonde men zich bereidwillig in de onderhandelingen. Boca betaalt naar verluidt de gelimiteerde transfersom van vijf miljoen euro en als ook de laatste details zijn afgerond, tekent Tévez een contract voor twee seizoenen.

Update 6 januari 09.56 uur - Shanghai Shenhua ontbindt contract van peperdure Tévez

Boca Juniors maakte de terugkeer van Carlos Tévez al bekend en nu laat Shanghai Shenhua via de officiële kanalen weten dat het contract met de aanvaller is ontbonden. “De club is Carlos dankbaar voor zijn inzet in het afgelopen seizoen en wenst hem het allerbeste toe voor in de toekomst.” Tévez heeft al meegetraind bij zijn nieuwe werkgever Boca.