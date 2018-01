Nederlander krijgt kans in Championship: ‘Hij is de juiste man’

Jos Luhukay is de nieuwe manager van Sheffield Wednesday. De Nederlander is aangesteld als opvolger van de ontslagen Carlos Carvalhal en wordt komende maandag officieel gepresenteerd, zo laten the Owls via de officiële kanalen weten.

“Ik heb de afgelopen maanden aanbiedingen uit de Bundesliga en de 2. Bundesliga afgeslagen omdat ik op zoek was naar iets volledig nieuws. Sheffield Wednesday is de uitdaging waar ik naar op zoek was”, aldus de 54-jarige Luhukay, die eerder bij onder meer VfB Stuttgart, Hertha BSC, FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach en SC Paderborn werkte.

“Ik ben blij om Jos te verwelkomen op Hillsborough”, reageert voorzitter Dejphon Chansiri. “Ik ben ervan overtuigd dat Jos de juiste man is. Zijn staat van dienst en ervaring tonen aan dat hij de perfecte keuze is. Toen ik met hem sprak, twijfelde ik er niet aan dat hij onze coach zou worden. Ik wens hem het allerbeste en heel veel succes.”

Sheffield, dat sinds het vertrek van huidig Swansea City-trainer Carvalhal getraind werd door de Schot Lee Bullen, staat na 26 speelronden met dertig punten op de zestiende plaats in de Championship. De eerstvolgende wedstrijd is die tegen Carlisle United van zaterdagmiddag in de vierde ronde van de FA Cup. Luhukay zal dan nog niet in de dug-out zitten.