Van Dijk glundert: ‘Wat een avond, dit is heel speciaal’

Virgil van Dijk zal zijn debuut voor Liverpool waarschijnlijk nooit meer vergeten. De verdediger speelde een solide wedstrijd en kopte the Reds in de 84e minuut, na een hoekschop van Alex Oxlade-Chamberlain, naar de overwinning op Everton (2-1).

“Wat een avond”, glunderde de voor 85 miljoen euro van Southampton overgekomen Van Dijk voor de camera van de BBC. “Het was dik verdiend dat we hebben gewonnen. Het was geweldig om hier te spelen en dit doelpunt is heel speciaal voor mij en mijn familie.”

Virgil van Dijk bij zijn DEBUUT! 🔥🔥🔥🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 5 januari 2018

“Het is de droom van iedere voetballer om op Anfield voor Liverpool te spelen en om dan ook nog te scoren, dat maakt het extra speciaal”, aldus de zestienvoudig international van Oranje. James Milner was lovend over de debutant: “Het was geen makkelijke wedstrijd om mee te beginnen, maar voor dit soort wedstrijden is Van Dijk juist naar ons gekomen.”