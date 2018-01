Van Dijk direct goud waard voor Liverpool in derby tegen Everton

Virgil van Dijk heeft een droomdebuut voor Liverpool achter de rug. De aankoop van 85,4 miljoen euro kreeg vrijdag een basisplaats in de wedstrijd tegen stadsgenoot Everton in de derde ronde van de FA Cup en zorgde in de slotfase voor de beslissing met een kopbal: 2-1. Van Dijk voorkwam daarmee een replay en bezorgde Liverpool een ticket voor de vierde ronde.

De camera's waren in het eerste kwartier veelvuldig gericht op Van Dijk, al kwam dat ook door een gebrek aan actie voor beide doelen. In de openingsfase was Liverpool de bovenliggende partij, zonder echt gevaarlijk te worden. Pas na 25 minuten veerde het publiek voor het eerst op. Na een fraaie, indraaiende voorzet van Joe Gomez vuurde James Milner een halve volley af. Doelman Jordan Pickford zag de bal rakelings naast zeilen en even later produceerde Sadio Mané een afzwaaier voor Liverpool.

De thuisploeg speelde de bal geduldig rond in de zoektocht naar een opening door de blauwe muur. Uiteindelijk bood een strafschop uitkomst voor Liverpool. Mason Holgate vergreep zich in het strafschopgebied aan Adam Lallana, waarna arbiter Robert Madley naar de stip wees. Milner benutte de strafschop met een schot door het midden. In het restant van de eerste helft kaatste een poeier van Van Dijk af op ploeggenoot Roberto Firmino, terwijl er ook wat opstootjes waren op het veld. Zo werd Firmino de tribunes in geduwd door Mason Holgate, die ermee wegkwam zonder kaart.

Everton moest na rust voornamelijk verdedigen en ook in de tweede helft was de eerste kans voor Liverpool. Bij de tweede paal stond Joe Gomez helemaal vrij na een corner, maar zijn kopbal miste de juiste richting. Lallana schoot vervolgens onder druk naast het doel van Pickford na goed werk van Alex Oxlade-Chamberlain. Een andere grote mogelijkheid was voor, die van dichtbij doelman Pickford tot een redding dwong. De kansen bleven zich opstapelen: na een vrije trap kopte Van Dijk in de handen van de doelman.

De gelijkmaker van Everton kwam dan ook uit het niets. Het was Gylfi Sigurdsson die met een koele schuiver voor de 1-1 zorgde vanaf de rand van het strafschopgebied, nadat hij werd bediend door Phil Jagielka. Een replay leek noodzakelijk, maar Liverpool trok uiteindelijk aan het langste eind. Van Dijk werd veelal gezocht bij standaardsituaties en dat was ook het geval bij een corner. Na de voorzet van Oxlade-Chamberlain torende de Nederlander boven zijn bewakers uit en knikte hij raak.