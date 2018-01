Zoon van Simeone doet Internazionale veel pijn in blessuretijd

Internazionale heeft slechte zaken gedaan in de Serie A. Het team van Luciano Spalletti leek aan één doelpunt voldoende te hebben om Fiorentina op de knieën te krijgen, maar kreeg in de blessuretijd nog de 1-1 om de oren en staat nu met 42 punten op de derde plaats. De achterstand op Juventus en koploper Napoli bedraagt respectievelijk vijf en zes punten.

Inter verloor vijf van de laatste zeven ontmoetingen met Fiorentina in de Serie A en dus moest er weer eens gewonnen worden. I Nerazzurri speelden echter geen overtuigende eerste helft en hadden geluk dat de thuisploeg vergat om de score te openen: Giovanni Simeone schoot binnen twee minuten naast, Cyril Théréau mikte twee keer over en in de slotfase liet Simeone zijn tweede mogelijkheid liggen door over te schieten. Internazionale kreeg ook enkele kansen, maar kon Marco Sportiello niet verschalken en verloor met name veel ballen op het middenveld.

João Mário speelde een zwakke partij: de EK-winnaar met Portugal werd regelmatig overlopen, schakelde te langzaam terug bij tegenaanvallen en werd bij het scheiden van de markt uitgefloten door de meegereisde supporters. In de tweede helft werd João Mário geslachtofferd, want na 65 minuten werd hij vervangen door Dalbert Henrique. Op dat moment stond de eindstand al op het scorebord, want Mauro Icardi had na 55 minuten voor de eerste treffer van de wedstrijd gezorgd.

De Argentijn kopte na een scherp aangesneden vrije trap van João Cancelo tegen Sportiello aan, maar de keeper was kansloos op de rebound. Internazionale leek die voorsprong vervolgens over de streep te trekken, met dank aan Samir Handanovic. De doelman hield een vrije trap van Cristiano Biraghi tegen en hield ook onder anderen Khouma Babacar (een omhaal) van scoren af. Milan Badelj raakte met een kopbal nog de paal, maar in extremis werd het dan toch nog 1-1. Simeone, de zoon van Atlético Madrid-trainer Diego, had de bal plots voor zijn voeten liggen in de zestien en haalde met links hard en succesvol uit.