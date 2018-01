Hek van tribune stort in tijdens wedstrijd: zeker 27 gewonden

Bij de finale van de Gold Cup of Nations tussen Oman en de Verenigde Arabische Emiraten zijn volgens bronnen zeker 27 gewonden gevallen. Dat gebeurde toen een hek voor de tribune het begaf; fans vielen enkele meters naar beneden.

De reden voor het instorten van het hek was naar verluidt dat het glas ervan brak en de supporters daardoor niet meer kon tegenhouden in het Jaber Al-Ahmad Internationaal Stadion in Koeweit. De gewonde supporters zijn naar het Farwaniya-ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk hoe hun situatie op dit moment is.

De wedstrijd werd overigens na strafschoppen met 5-4 gewonnen door het door Pim Verbeek gecoachte Oman, nadat de finale na 120 minuten voetballen in een doelpuntloos gelijkspel was geƫindigd. Oman verloor de finales van 2004 en 2007, maar met Verbeek mag men zich dus alsnog de beste golfstaat noemen.