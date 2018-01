‘Ik zag Vieira, Henry en Adams de werknemers als gelijken behandelen’

Arsenal verraste donderdag met de komst van Konstantinos Mavropanos. Voor iets meer dan twee miljoen euro maakte de verdediger de overstap van PAS Giannina naar Noord-Londen, al zal Mavropanos zich niet meteen aansluiten bij Arsenal. Arsène Wenger wil de aanwinst eerst een half seizoen verhuren, waarna Mavropanos zich mag bewijzen. Mogelijk wordt Werder Bremen de tijdelijke werkgever van de twintigjarige Griek.

Mavropanos wordt pas de tweede Griekse speler ooit bij Arsenal. Stathis Tavlaridis werd in 2001 de eerste, toen hij op 21-jarige leeftijd van Iraklis naar Arsenal ging. Hij kwam in drie jaar tijd slechts zeven keer in actie en verkaste daarna naar Lille. De inmiddels 37-jarige oud-verdediger, die zeven maanden geleden stopte als voetballer, is blij met de transfer van Mavropanos. Volgens Tavlaridis heeft zijn jonge landgenoot de potentie om het eerste elftal van Arsenal te halen. "Het is een erg goede speler met een mooie toekomst voor zich."

Talent is echter niet het enige wat ertoe doet, benadrukt de drievoudig international van Griekenland in gesprek met Goal. "Als je een lange carrière wilt opbouwen, is een goed karakter en bescheidenheid het belangrijkste. Het gaat niet alleen om talent. Mavropanos heeft het hele pakket. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de hoofdmacht van Arsenal gaat spelen, omdat hij de persoonlijkheid en de kwaliteit heeft om te slagen. Het advies dat ik hem kan meegeven, is om in zichzelf te geloven en zichzelf te blijven."

Het is voor Mavropanos moeilijk om zich voor te bereiden op zijn tijd bij Arsenal, denkt Tavlaridis. Het is onduidelijk voor hoeveel seizoenen de aanwinst tekende, maar hij lijkt zich dus in de zomer te gaan melden in Londen. "Hij gaat zoveel levenslessen leren. Toen ik bij Arsenal kwam, zag ik dingen die ik nooit zal vergeten. Ik zag hoe spelers als Patrick Vieira, Thierry Henry en Tony Adams de werknemers van Arsenal als gelijken behandelden. Dat was verrassend om te zien. Dat maakt Arsenal zo'n grote club: de kleine dingen."

"Ik was blij om te horen dat Mavropanos naar Arsenal gaat", vervolgt Tavlaridis. "Hij gaat nu dingen meemaken die alleen ik heb meegemaakt in Griekenland. Het was één grote leerschool voor mij. Mijn karakter is daar veranderd. Als je naast legendes zit als Vieira, Adams en Henry, die alles hebben gewonnen terwijl jij nooit iets hebt gewonnen, dan ga je over veel dingen nadenken. Ik had mezelf voorgenomen om me bescheiden op te stellen en hard te werken. Ik dacht dat de grote sterren grote ego's zouden hebben, maar ik zat fout."

"Ze waren heel vriendelijk richting mij en ze hebben me enorm geholpen, zeker spelers als Tony Adams en David Seaman. Ik heb veel geluk gehad", blikt Tavlaridis terug op de 'meest belangrijke periode van zijn loopbaan'. Arsène Wenger gaf donderdag aan dat de verdediger nog niet klaar is voor het eerste en daarom zeker verhuurd zal worden. Tavlaridis heeft vertrouwen in het oordeel van de Fransman. "Wenger is een zeer intelligente man, die als een leraar was voor mij."

"Je kunt één ding tegen hem zeggen, waarna hij tien dingen meeneemt uit dat gesprek", vertelt de oud-voetballer over Wenger. "Hij heeft me zeven keer de kans gegeven om te spelen en dat zal ik nooit vergeten. Dat ik de kansen niet aangreep, was mijn fout. Spelers als Kolo Touré, Sol Campbell en Martin Keown hadden toen al hun sporen verdiend en ik kon alleen maar van ze leren. Ik wil iedereen bij Arsenal enorm bedanken."