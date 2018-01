Saudische voetballer in de problemen voor illegale ‘dab’ tijdens wedstrijd

Een voetballer uit Saudi-Arabië heeft voor controverse gezorgd door te 'dabben'. De speler van tweededivisionist Al-Nojoom weigerde een high five van een van zijn teamgenoten in de dug-out en deed in plaats daarvan de 'dab'. Dat gebaar is strikt verboden in Saudi-Arabië, waar het wordt geassocieerd met drugsgebruik.

De beelden van het incident werden verspreid via sociale media. Het antidrugscomité van het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet de dab als een gebaar waarmee het snuiven van poeder wordt gesuggereerd. In augustus 2017 werd nog een bekende tv-persoonlijkheid, Abdullah Al Shahrani, gearresteerd voor dabben.

Het is nog onduidelijk of de voetballer van Al-Nojoom bestraft wordt. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwde in het verleden voor 'het gevaar van deze beweging voor de jeugd en de maatschappij'. Op sociale media verschillen de reacties: sommige Saudische Twitteraars vinden het stomme actie, anderen nemen het op voor de voetballer.