‘Arda Turan hakt knoop door en kiest voor avontuur in MLS’

Arda Turan zet zijn loopbaan mogelijk voort in de Major League Soccer. Diverse media, waaronder beIN Sports en de Daily Mail, melden dat Chicago Fire de komst van de middenvelder annex aanvaller ieder moment bekend kan maken.

Onder meer AC Milan, Medipol Basaksehir, Besiktas, Arsenal en Everton hebben interesse in de dertigjarige Arda, maar lijken dus achter het net te vissen. Chicago Fire heeft sinds het vertrek van middenvelder Bastian Schweinsteiger weer ruimte in het salarishuis en is dus in staat om aan de eisen van de honderdvoudig international van Turkije te voldoen.

Arda kwam dit seizoen nog niet in actie namens Barcelona en heeft nog een contract tot medio 2020 in het Camp Nou. De ex-speler van Atlético Madrid, Galatasaray, Manisaspor en Makelspor speelde tot op heden 55 wedstrijden in het eerste van Barcelona en daarin was hij goed voor 15 doelpunten en 11 assists.

“We maken ons zorgen, hij heeft dit seizoen niet eens tien minuten mogen spelen”, zei zaakwaarnemer Ahmet Bulut in december nog. “We respecteren hem (Ernesto Valverde, red.), maar ik begrijp niet hoe hij een speler kan beoordelen die hij niet eens gebruikt. Arda scoorde vorig seizoen dertien keer toen Neymar geblesseerd was.”