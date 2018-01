Overmars verwacht leidersrol: ‘Hij heeft een straatvechtersmentaliteit’

Marc Overmars verwacht dat Nicolás Tagliafico zich opwerpt als leider bij Ajax. De kersverse miljoenenaankoop is met zijn 25 jaar een 'ervaren speler', vertelt de directeur spelersbeleid voor de camera van Ajax TV. Vrijdag versterkte Ajax zich voor een geschat bedrag van vierenhalf miljoen met de linksback, die overkomt van Independiente.

Overmars stipt aan dat Tagliafico al een interland met Argentinië achter zijn naam heeft en afkomstig is van een 'grote club'. Mede om die redenen verwacht Ajax dat Tagliafico een leidersrol op zich neemt. "We hebben natuurlijk een vrij jonge spelersgroep en Tagliafico heeft toch een bepaalde straatvechtersmentaliteit. Dat past goed in deze groep", zegt Overmars.

"Die mentaliteit kan overslaan op die jonge gasten. We verwachten toch een bepaalde leidersrol van hem", concludeert Overmars. Tagliafico, die eerder ook werd gevolgd door Feyenoord en PSV, stelde zichzelf al voor als een 'agressieve speler met respect voor de aanvaller'.

"Met mijn inzicht op het veld probeer ik mijn stempel te drukken op de tactiek", legde Tagliafico uit. "Met mijn snelheid probeer ik veel via de flank op te komen. Het hangt van de trainer af op welke positie hij me laat spelen. Uiteindelijk zal ik altijd alles geven voor de club die ik vertegenwoordig."