Tagliafico: ‘Als ik ernaar kijk, heb ik heel veel zin om te voetballen’

Nicolás Tagliafico ziet uit naar zijn dienstverband bij Ajax. Vrijdag signeerde de linksback een contract tot medio 2022 in Amsterdam. Tagliafico komt over van Independiente, dat naar verluidt vierenhalf miljoen euro ontvangt en een doorverkooppercentage van vijftien procent heeft bedongen. Tagliafico is op tijd om met Ajax mee te gaan op trainingskamp naar Portugal.

De miljoenenaankoop noemt Ajax een club met een rijke historie. "Dat heeft mij ook verleid om hier te komen spelen. Het is een van de grootste clubs van Nederland", vertelt Tagliafico aan Ajax TV. "Vanwege de historie denk ik dat ik hier in de toekomst ook een titel kan winnen. Je wilt altijd het beste en daarom heb ik voor deze club gekozen."

In het interview krijgt Tagliafico het shirt van Ajax overhandigd. "Als ik ernaar kijk, heb ik heel veel zin om met dit shirt aan te voetballen, maar ik moet geduldig zijn. Voor nu ben ik tevreden en hopelijk speel ik binnenkort in dit shirt", blikt hij alvast vooruit. De enkelvoudig international van Argentinië, die eerder ook werd gevolgd door Feyenoord en PSV, noemt zichzelf een 'agressieve speler met respect voor de aanvaller'.

"Met mijn inzicht op het veld probeer ik mijn stempel te drukken op de tactiek", legt Tagliafico uit. "Met mijn snelheid probeer ik veel via de flank op te komen. Het hangt van de trainer af op welke positie hij me laat spelen. Uiteindelijk zal ik altijd alles geven voor de club die ik vertegenwoordig."