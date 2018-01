Ajax komt voor derde keer binnen paar uur met contractnieuws

Dani de Wit heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De negentienjarige middenvelder beschikte over een aflopende verbintenis, maar tekende vrijdag bij tot medio 2020. De Wit wacht nog op zijn debuut in het eerste, maar speelde wel al 21 wedstrijden voor Jong Ajax.

Ajax kwam eerder op de vrijdag al tweemaal met contractnieuws: Donny van de Beek signeerde een nieuw contract tot de zomer van 2022 en Nicolás Tagliafico werd ook voor vierenhalf jaar vastgelegd. Bovendien is overeenstemming bereikt met TSG Hoffenheim over de komst van Alfred Schreuder, die binnenkort tekent. Hij moet de rechterhand van hoofdtrainer Erik ten Hag worden.

De Wit speelt sinds 2006 in de jeugdopleiding van Ajax. De international van Oranje Onder-20 debuteerde in februari 2017 in de Jupiler League voor Jong Ajax. Dit seizoen kwam hij 17 keer in actie en scoorde hij 4 keer. Zijn speelstijl wordt weleens vergeleken met die van Davy Klaassen: beiden zijn harde werkers op het middenveld die hun doelpuntjes meepikken.

"Daar houden mensen erg van, om spelers te vergelijken", zei De Wit in oktober van vorig jaar tegen OnsOranje. "De vergelijking met Davy Klaassen snap ik wel. Hij werkt ook hard, gaat veel diep en scoort gemakkelijk. Maar ik ben mezelf. Een echte vergelijking gaat niet op." De Wit behoorde nog nooit tot de wedstrijdselectie van Ajax 1.