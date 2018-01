‘Amin Younes maakt verreweg de grootste kans op winterse transfer’

Een winterse transfer lonkt voor Amin Younes. De aanvaller van Ajax werd vorige maand in verband gebracht met Real Betis, al had Younes op dat moment zelf nog niets gehoord uit Spanje. Ajax zou ook openstaan voor een vertrek van de Duitser, die in de laatste anderhalve maand van 2017 aan de kant stond met een blessure.

De afgelopen weken kon op onze frontpage gestemd worden op de poll Welke 'topspeler' uit de Eredivisie transfereert in januari sowieso, denk je? Van de tien kandidaten werd Younes verreweg het vaakst geselecteerd. In totaal koos 47 procent van de ruim 20.000 stemmers voor de buitenspeler van Ajax. Nummer twee Hirving Lozano volgt op ruime afstand: 18 procent.

Na Lozano valt weer een groot gat: Yassin Ayoub is met 10 procent de nummer drie. De namen van Milot Rashica (7 procent), Sergio Padt, Alireza Jahanbakhsh (beiden 4 procent), Santiago Arias, Nick Viergever, Tonny Vilhena (allen 3 procent) en Gastón Pereiro (2 procent) werden nog minder gekozen.

Younes speelt sinds juli 2015 voor Ajax en kwam vooralsnog tot 65 competitiewedstrijden, waarin hij 12 keer scoorde. Tijdens zijn absentie in de slotweken van 2017 werd hij met verve vervangen door Justin Kluivert, terwijl Ajax ook al linksbuiten Hassane Bandé binnenhaalde voor vorig seizoen. Het is dus twijfelachtig of Younes nog toekomst heeft in Amsterdam. Voor de vijfvoudig international van Duitsland is het van belang om aan spelen toe te komen, met het oog op het WK.