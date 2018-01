Ploeg van Pim Verbeek neemt revanche na strafschoppen en pakt trofee

Oman heeft vrijdag in Koeweit beslag gelegd op de Golf Cup of Nations. Het team van Pim Verbeek won de finale van de Verenigde Arabische Emiraten na een strafschoppenserie. In de allereerste groepswedstrijd hadden de VAE nog van Oman gewonnen, maar daarna zetten de manschappen van Verbeek een opmars op gang die resulteerde in de eindzege.

Na de 0-1 nederlaag tegen de VAE won Oman de groepsduels met gastland Koeweit (1-0) en Saudi-Arabië (0-2). In de halve eindstrijd werd Bahrein geklopt (1-0), waardoor Oman voor de vierde keer in de geschiedenis in de finale stond. In de reguliere speeltijd en de verlenging werd niet gescoord. De penaltyserie eindigde met 5-4 in het voordeel van Oman.

Het land met 3,4 miljoen inwoners verloor de finales van 2004 en 2007, maar was in 2009 in eigen land wel de sterkste. Het is dus de tweede keer dat Oman zich de beste golfstaat mag noemen. Bij de laatste editie, in 2014, won Qatar het toernooi. "Niemand verwachtte iets van ons. Maar we doen het fantastisch", zei Verbeek daags voor de finale tegen het Algemeen Dagblad.