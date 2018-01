Ajax presenteert Tagliafico en heeft gewenste linksback binnen

Nicolás Tagliafico is officieel speler van Ajax. De club uit Amsterdam maakt vrijdagavond via de officiële kanalen bekend dat de 25-jarige linkerverdediger een contract voor vierenhalf jaar heeft getekend.

Als een verrassing komt de transfer al niet meer, want Independiente maakte woensdagavond al bekend dat de deal rond was. De club uit Avellaneda ontvangt naar verluidt vierenhalf miljoen euro voor de back, een bedrag dat door een doorverkooppercentage van vijftien procent nog kan oplopen wanneer Tagliafico een nieuwe transfer maakt.

Taglia, die eerder in beeld was bij zowel PSV als Feyenoord, komt uit de jeugdopleiding van Banfield en na twee seizoenen in het eerste te hebben gespeeld, vertrok hij op huurbasis naar Real Murcía. Na wederom twee jaar bij Banfield vertrok Tagliafico naar Independiente, waarvoor hij 103 wedstrijden speelde. Hij had er nogeen contract tot nieuwjaarsdag 2019.

Tagliafico werd ook in verband gebracht met onder meer Borussia Dortmund, SC Freiburg en Real Betis, maar gaat met Ajax dus mee op trainingskamp en zou op 21 januari tegen Feyenoord zijn debuut kunnen maken. “Het is altijd mooi om een Klassieker te spelen. Dat duel komt er heel snel aan. Het zal heerlijk zijn om de eerste wedstrijd te winnen. Helemaal omdat het een Klassieker is”, zei Tagliafico donderdag nog tegen De Telegraaf.